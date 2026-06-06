Mach Platz Dredge, Dreadmoor wird deine nächste Fantasie für dunkle Angelabenteuer

Während der Day of the Devs-Übertragung, die auf das Summer Game Fest folgte, war der Entwickler Dream Dock vor Ort, um einen neuen Blick auf sein bevorstehendes First-Person-Angelabenteuer namens Dreadmoor zu zeigen.

Dies ist ein Spiel, in dem die Spieler in offenes Wasser in einer untergetauchten Welt hinausgehen, die von einer vergangenen Katastrophe erschüttert wurde. Das Ziel ist es, Fische einzufangen, dein Boot aufzurüsten, monströse Kreaturen abzuwehren und ansonsten einen weiteren Tag in einer Welt zu überleben, die nicht gerade eine Traumlandschaft ist.

Da Dreadmoor später in diesem Jahr für den PC erscheinen soll, hat der Entwickler eine Menge neuer Bilder für das Projekt geteilt, die ihr unten sehen könnt.