Mach dir zu diesem Zeitpunkt nicht die Mühe, Baldur's Gate III Early Access zu spielen

Das offizielle Veröffentlichungsdatum von Baldur's Gate III rückt immer näher, aber seit einiger Zeit haben Spieler auf dem PC Zugriff auf eine frühe Version des Spiels. Jetzt haben die Entwickler von Larian Studios die Spieler daran erinnert, dass ihr Fortschritt im Early Access beim Start des Spiels gelöscht wird.

Im Grunde macht es nicht viel Sinn, jetzt einen Early-Access-Lauf zu starten, denn egal, was du erreichst, dein Fortschritt ist weg, wenn das Spiel tatsächlich startet. "Wir empfehlen den Spielern, die Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 nicht zu kaufen, um diese Inhalte durchzuspielen, zum Teil, weil sie veraltet sind, aber vor allem, weil wir so kurz vor der Veröffentlichung stehen." sagte Larian in einem Community-Update.

"Im Grunde ist das Spiel so unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, diese Speicherdateien kompatibel zu machen." Das mag für diejenigen, die Stunden in den Early-Access-Build des Spiels gesteckt haben, ein wenig enttäuschend sein, aber wie Larian sagt, ist das fertige Produkt so anders, dass wir wahrscheinlich sowieso überwältigt sein werden, wenn es veröffentlicht wird.