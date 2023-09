Mach dir keine Hoffnungen auf Crossplay in Mortal Kombat 1 bei der Veröffentlichung

HQ

Die Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 ist nur noch wenige Tage entfernt, und Spieler mit Early Access werden es bald in die Hände bekommen. Wenn Sie und Ihr Kumpel auf einer anderen Plattform jedoch gehofft haben, sich gegenseitig das Gehirn auszuprügeln, müssen Sie möglicherweise etwas warten.

Wie in einem neuen Beitrag auf Twitter/X bestätigt, wird Mortal Kombat 1 zum Start kein Crossplay haben. Die Funktion wird jedoch später hinzugefügt, daher ist es eher eine Frage des Wann als des Ob. Der Fall war in Mortal Kombat 11 ähnlich, aber das macht einigen Fans immer noch Sorgen.

PC-Spieler hoffen nämlich, dass sie nicht wieder zurückgelassen werden. In Mortal Kombat 11 funktionierte Crossplay nur auf der Konsole, was bedeutete, dass diejenigen mit Maus und Tastatur gezwungen waren, zwischen schwindenden Zahlen zu spielen. Es ist wirklich eine schlechte Praxis, die einen Mangel an Sorgfalt für PC-Spieler zeigt. Es scheint wahrscheinlich, dass sie wieder zurückgelassen werden, aber hoffentlich gibt es auf der ganzen Linie eine Chance für PC-Crossplay.

