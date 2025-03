Mach dich bereit für diese Kombination aus riesigem Mecha und Extraktions-Shooter: Sand

Angesiedelt in einer postapokalyptischen Welt mit industrieller Ästhetik, erscheint Sand nächsten Monat, am 3. April, um uns in seine Welt zu entführen. Während des IGN Fan Fest konnten die Spieler mehr über das Projekt erfahren, das von Hologryph entwickelt und von tinyBuild veröffentlicht wurde, und wir sind dabei, es auszuprobieren.

HQ

In der Welt von Sand betreten wir den verwüsteten Planeten Sophie, der einst voller Ressourcen war. Wir schlüpfen in die Rolle der Galizier, Bewohner einer Region der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wir müssen Ruinen erkunden, Ressourcen plündern und uns Spielern und Bewohnern des Planeten stellen.

Um zu überleben, müssen wir Tramplers bauen, mechanische Basen, die als Transportmittel, Unterschlupf, Lager und Waffen dienen. Mit diesen werden wir die Welt bereisen, uns stärken und in den Dünen kämpfen müssen.

Während des Steam Next Fest wurde die Demo als eines der Top 10 der meistgespielten Spiele eingestuft und der offene Test zog mehr als 200.000 Spieler an, was darauf hindeutet, dass die Leute mehr von diesem Action-Survival-Erlebnis wollen.

Wir verlassen Sie mit dem untenstehenden Trailer.