Mach dich bereit für den Start von Mario + Rabbids: Sparks of Hope mit diesem filmischen Trailer

Wir nähern uns dem Start von Mario + Rabbids: Sparks of Hope, da der Titel am 20. Oktober für Nintendo Switch erscheinen soll. Vor diesem Hintergrund feiern Ubisoft und Nintendo die bevorstehende Veröffentlichung mit einem filmischen Launch-Trailer, der einen Blick auf jeden Charakter und seine Funktionsweise im Spiel zeigt, einschließlich Bowser, sowie verschiedene Sparks und was sie auf den Tisch bringen können. Oh, und natürlich taucht der große böse Cursa auf.

Werfen Sie einen Blick nach unten, um den entzückenden und actiongeladenen Trailer in voller Länge zu sehen.