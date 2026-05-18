Mach dich bereit für den größten Maskenball der Saison mit dem Bridgerton-Event in The Sims 4

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Es sei denn, Sie haben unter einem Stein ohne Smart TV in der Nähe gelebt, wissen Sie, dass eines der größten Streaming-Phänomene der letzten Jahre im England von Bridgerton spielt. Die Netflix-Serie überschreitet Epochen und Grenzen und erzählt die Geschichte einer wohlhabenden britischen Familie sowie ihrer Söhne und Töchter, die in der High Society die Liebe finden. Und jeder, der es gesehen hat, hat sich wahrscheinlich irgendwann gedacht: "Wow, wäre es nicht großartig, ein schickes Outfit anzuziehen und an einer dieser Mega-Partys teilzunehmen?" Nun, es scheint, dass die Leute bei Electronic Arts denselben Gedanken hatten, denn sie haben beschlossen, den Glamour und die Eleganz von Bridgerton nach The Sims 4 zu bringen.

Das Lady Bridgerton's Masquerade Ball Login-Event findet derzeit in The Sims 4 statt und läuft bis zum 4. Juli. Während des Events kannst du wöchentlich Bridgerton-bezogene Belohnungen verdienen sowie deinen eigenen Ballsaal, Beleuchtung, Gärten und natürlich einen riesigen Kleiderschrank mit historischen Kleidern und Frisuren für deine Sims bauen und dekorieren. Im Ingame-Shop gibt es außerdem ein Lady Bridgerton's Masquerade Ball Bundle, das Möbel, Accessoires zum Verkleiden und zusätzliche Gebäude rund um die Serie enthält.

Ein Meisterstreich, denn es scheint, dass ein bedeutender Teil des The Sims 4 Publikums auch Bridgerton-Fans sind. Wirst du diese neuen Inhalte für The Sims 4 in die Hände bekommen und genießen? Schauen Sie sich unten an.