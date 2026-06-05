MacBook Neo ist sehr gefragt, Apple soll seine Produktion verdoppeln müssen

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Ein Lieferkettenanalyst, Ming-Chi Kuo, hat enthüllt, dass Apple sein Lieferziel für den MacBook Neo für 2026 von 5 Millionen auf 10 Millionen Einheiten verdoppelt hat, wie Android Headlines berichtet.

In einem Beitrag auf X von Ende Mai merkt Kuo an, dass die Produktionsanpassung Berichten zufolge nach dem Debüt des MacBook Neo im März erfolgte, was zu einer explodierenden Nachfrage führte – höher als ursprünglich erwartet.

Das MacBook Neo hat im Debütquartal alle anderen Macs übertroffen, und es ist der Preis des MacBook Neo, der es für Käufer attraktiv macht. Apples Budget-MacBook startet für reguläre Käufer in den USA bei 599 Dollar. Und für lokale Studenten gibt es einen Rabatt von 100 Dollar, wodurch der Preis auf 499 Dollar sinkt. Das MacBook Neo ist also das erschwinglichste MacBook, das Apple je auf den Markt gebracht hat.