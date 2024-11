Macaulay Culkin schließt sich in Fallout: Season 2 dem radioaktiven Ödland an Er wird eine scheinbar wichtige Rolle in der Geschichte spielen, so dass wir wahrscheinlich viel von ihm zu sehen bekommen werden.

HQ Amazon scheint es ernst zu meinen, der Fallout-Serie, die Anfang des Jahres so viel Aufsehen erregt hat, Priorität einzuräumen, und die Arbeit an der zweiten Staffel ist bereits in vollem Gange. Jetzt wurde über Deadline ein neuer Schauspieler enthüllt, der sich der Besetzung anschließt, und es ist kein Geringerer als Macaulay Culkin (Kevin – Allein zu Haus). Den Quellen zufolge handelt es sich auch hierbei nicht um eine vorübergehende Nebenrolle, sondern um "eine wiederkehrende Rolle", bei der es sich offenbar um "einen verrückten genialen Charakter" handeln soll. Ob er ein Bewohner des radioaktiven Ödlands ist oder aus einem Vault stammt, wissen wir noch nicht, aber er scheint eine vielversprechende Ergänzung zu sein, nicht wahr? Es ist noch nicht bestätigt, wann Fallout: Season 2 auf Amazon Prime Video veröffentlicht wird, aber die meisten Analysten scheinen sich einig zu sein, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 sein wird.