Macaulay Culkin erklärt seine Vision für eine Home Alone Rückkehr: "Er ist derjenige, der mir Fallen stellt"

Macaulay Culkin wurde in seiner Jugend berühmt, als er als Kevin McCallister in den Home Alone -Filmen die Hauptrolle spielte, die zweifellos in einem Monat zur Feiertage erneut die Welt erobert werden. Da sich die Rolle um ein Kind drehte, das Einbrecher und mehr abwehrte, während seine Eltern weg waren, ist es nichts, wozu wir Culkin zurückgekehrt sind, seit er wieder im Rampenlicht steht, aber vielleicht gibt es einen Weg...

Im Gespräch mit Variety erklärt Culkin, dass er eine Vision hatte, wie Home Alone neu gestartet werden könnte und wie er selbst beteiligt sein könnte. Es ist eine eher umgekehrte Handlungsidee, bei der Culkin der Erwachsene ist, der von einem genialen Kind durch die Ringe geworfen wird.

"Ich hatte so eine Idee. Ich bin entweder Witwer oder Geschiedene. Ich ziehe ein Kind groß und all das. Ich arbeite wirklich hart und achte nicht genug darauf, und das Kind ist irgendwie sauer auf mich, und dann werde ich ausgesperrt. [Kevins Sohn] lässt mich nicht rein... Und er ist derjenige, der Fallen für mich stellt."

Culkin fährt fort: "Das ist der nächste Elevator Pitch, den ich habe. Ich bin nicht völlig allergisch dagegen, das ist das Richtige."

Wie bei allem in Hollywood heutzutage ist es nicht ausgeschlossen, dass Home Alone irgendwann zurückkehren wird, aber momentan gibt es keine Pläne, die Serie weiter neu zu starten, zumal das Projekt Home Sweet Home Alone von 2021 nie richtig durchgestartet ist, als es auf Disney+ erschien.