Maboroshi Artworks möchte, dass Project Blur ein "Spiel ist, das schön genug ist, dass die Leute Fotos machen wollen"

Nachdem er zuvor Last Time I Saw You geliefert hatte, wird die nächste Idee des Entwicklers Maboroshi Artworks ganz anders sein, da das Team von 2D weggeht und stattdessen die Bereiche des 3D für ein First-Person-Fotokonzept erkundet. Sicherlich eine ziemliche Veränderung, aber sie trifft das Herz des Kreativdirektors Juan Fandiño, wie er uns kürzlich bei BCN Game Fest erklärt hat.

"Bevor ich an Spielen arbeitete, habe ich Kunst und Fotografie studiert. Ursprünglich bin ich als Fotograf nach Japan gegangen, habe aber schließlich an Spielen gearbeitet. Und ich hatte immer Fotografie dabei, etwas, das ich entwickeln wollte, aber ich habe es nicht wirklich vollständig entwickelt, ja. In diesem Fall wollte ich also beides vereinen und versuchen, die Kunst oder die Fotografie, die ich mag, in ein Spiel zu bringen", sagte uns Fandiño.

Anschließend erklärte er, warum das Spiel mit viel japanischer Inspiration eine First-Person-Perspektive gewählt hat, was für Spiele der Region sehr ungewöhnlich ist.

"Da das Spiel sich auf Fotografie konzentriert, fühlte es sich für mich natürlicher an, einfach in der Ego-Perspektive zu spielen, da man die Kamera in die Augen hält. Der Übergang ist nahtlos. Ich habe kürzlich gesehen, dass es mehrere Spiele mit Third-Person-Perspektive gibt, sogar mit dem Punkt nach unten, bei denen man die Kamera nimmt und dann in die First-Person-Perspektive wechselt, wie zum Beispiel Toem, das eine unserer Referenzen ist. Aber in diesem Fall wollten wir es nahtloser machen, und außerdem, weil wir mit einer Erzählung arbeiten, machen wir immer noch ein narratives Spiel, also dachte ich, wenn man selbst in den Augen der Figur ist, könnte das die Tatsache erleichtern, dass man leichter in die Geschichte eintauchen kann, im Grunde ja."

Der Titel trägt derzeit den Namensgeber Project Blur, aber das wird nicht dauerhaft der Fall sein, da es sich um einen Arbeitstitel handelt. Fandiño ging darauf ein: "Eigentlich muss ich sagen, dass ich das Spiel ursprünglich Blur nennen wollte, aber es gibt schon ein Rennspiel für die PS3 namens Blur, also konnte ich nicht in diese Richtung gehen. Natürlich gibt es auch eine Band. Deshalb habe ich den Codenamen dafür behalten, der Titel wird anders sein."

Abschließend erzählte er uns auch von den Endzielen von Project Blur und wie es bei uns um künstlerischen Ausdruck geht.

"Wir wollen dem Spieler künstlerische Freiheit geben, ihn so zu rahmen, wie er möchte. Was du nehmen musst, ist das, was das Spiel dir sagt, aber dann bist du frei, Fotos von allem zu machen, was du willst, und du hast ein Album, in dem du sie sammelst, löschen kannst, behältst und damit machst, was du willst. Ja, das Spiel verlangt von dir, bestimmte Dinge zu tun, aber wir ermutigen den Spieler, zu erkunden, zu tun, was er will, und diese Fotos mit anderen Leuten zu teilen.

"Es gibt einige Online-Communitys von Leuten, die den Fotomodus mehrerer großer Spiele nutzen und wirklich, wirklich schöne Bilder machen. Natürlich sind wir keineswegs ein AAA-Studio, aber wir wollen ein Spiel machen, das schön genug ist, dass die Leute Fotos in diesem Spiel machen wollen."

Sehen Sie sich unten das vollständige und lokal untertitelte Interview mit Fandiño an, um mehr über Project Blur und Maboroshi Artworks ' aktuellen Hit Last Time I Saw You zu erfahren.