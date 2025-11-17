M80 besiegt Team Falcons und wird Rainbow Six Siege Munich Major Champion

HQ

Das vorletzte internationale Turnier der Saison 2025/26 Rainbow Six: Siege X ist zu Ende gegangen. Am Wochenende beendeten die besten Teams aus aller Welt ihren Aufenthalt in München, Deutschland, als die Munich Major abschlossen und einen Sieger krönten.

Nach einem spannenden Finale, das mit 3:1 endete, besiegte M80 Team Falcons, hob die Trophäe und wurde zum Munich Major Champion ernannt. Das Team musste diese Leistung auf die harte Tour vollenden, denn obwohl es sich ein Freilos in der ersten Runde für seine Leistung in der Gruppenphase sicherte, verlor es sein erstes Playoff-Spiel gegen FaZe Clan und fiel in die Ausscheidungsseite des Brackets, wo es keine weiteren Chancen mehr hatte und Team Secret besiegen musste, Wildcard, und FaZe Clan für einen Platz im Finale gegen das saudische Team.

Offensichtlich war das kein großes Problem, denn das nordamerikanische Team ging als Sieger hervor und fährt mit 250.000 Dollar Preisgeld sowie einer direkten Einladung zum Six Invitational 2026 nach Hause, das ebenfalls auf dieser Seite des Atlantiks stattfinden wird, da es im Februar 2026 in Paris, Frankreich, stattfinden soll.

Was als Nächstes für M80 ansteht, so wird das Team am letzten North American League 2025 Event vor Jahresende teilnehmen, da die Regional Finals nächste Woche starten und bis Mitte Dezember laufen.