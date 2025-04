M3GAN erhält ein Upgrade und wird zum Helden, der im Folgefilm einen Konkurrenten besiegt

HQ

M3GAN debütierte vor ein paar Jahren mit großem Erfolg, so sehr, dass Universal und Blumhouse schnell grünes Licht gaben und mit der Arbeit an einer Fortsetzung begannen. Wenn Sie sich auf diesen Film gefreut haben, haben wir gute Neuigkeiten, der erste Trailer ist da, aber der Haken ist, dass er nicht annähernd so verrückt und beunruhigend ist wie das Original.

M3GAN 2.0 scheint in erster Linie ein Actionfilm zu sein, und wir sagen das, weil sich die Handlung um M3GAN zu drehen scheint, der sich den Guten anschließt, um die Bedrohung durch einen neuen Konkurrenzroboter abzuwehren, der einen Mega-Amoklauf begangen hat. Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat M3GAN ein ausgereifteres Upgrade erhalten, wobei der titelgebende Roboter jetzt größer und noch tödlicher ist und hoffentlich der "militärischen Waffe Amelia gewachsen ist, der ultimativen Killer-Infiltrationspionin".

M3GAN 2.0, der am 27. Juni in die Kinos kommen soll, wird von Gerard Johnstone inszeniert und geschrieben, wobei auch Akela Cooper des Originals an dem Projekt beteiligt ist. Was die Besetzung betrifft, so kehren Amie Donald und Jenna Davis als M3GAN zurück, Allison Williams und Violet McGraw sind ebenfalls in der Besetzung, und Amelia wird von Ivanna Sakhno aus Ahsoka gespielt.

Schauen Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten an.

"Zwei Jahre, nachdem M3GAN, ein Wunderwerk der künstlichen Intelligenz, abtrünnig wurde und sich auf die

einen mörderischen (und tadellos choreografierten) Amoklauf und wurde anschließend

zerstört, ist die Schöpferin von M3GAN, Gemma (Allison Williams), zu einer hochkarätigen Autorin und Verfechterin der staatlichen Aufsicht über die KI geworden. Währenddessen ist Gemmas Nichte Cady (Violet McGraw), mittlerweile 14 Jahre alt, ein Teenager geworden und rebelliert gegen Gemmas überfürsorgliche Regeln.

"Ohne ihr Wissen wurde die zugrunde liegende Technologie für M3GAN von einem mächtigen Rüstungsunternehmen gestohlen und missbraucht, um eine militärische Waffe namens Amelia (Ivanna Sakhno; Ahsoka, Pacific Rim: Uprising), der ultimative Killer-Infiltrationspion. Doch mit zunehmender Selbstwahrnehmung von Amelia verliert sie ihr Interesse daran, Befehle von Menschen entgegenzunehmen. Oder sie in der Nähe zu halten.

"Da die Zukunft der menschlichen Existenz auf dem Spiel steht, erkennt Gemma, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, M3GAN (Amie Donald, gesprochen von Jenna Davis) wiederzubeleben und ihr ein paar Upgrades zu geben, die sie schneller, stärker und tödlicher machen. Als sich ihre Wege kreuzen, steht die ursprüngliche KI-Ikone kurz davor, auf ihren Ebenbürtigen zu treffen."