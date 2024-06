M3GAN erhält auch eine Figur im Maßstab 1:6

Seit M3GAN in den Kinos debütierte und über Nacht zu einer kleinen Sensation wurde, haben wir gesehen, wie die Roboterfigur in eine Vielzahl von physischen Produkten verwandelt wurde. Die Leute von Neca haben die Dinge bis zum Äußersten getrieben und eine lebensgroße Puppe des Roboters geschaffen, und jetzt schließen sich die kreativen Köpfe von Mondo dem Kampf an und haben auch eine Figur im Maßstab 1:6 von M3GAN enthüllt.

Die Figur wird mit austauschbaren Körperteilen (Kopf, Fäuste und Hände), einem Ständer zum Ausstellen von M3GAN, einer Papierschneideklingenwaffe, Stoffkleidung und sogar einem Stift geliefert. Die Figur ist schließlich 9,5 Zoll hoch und kostet 215 US-Dollar, wobei der Versand überall verfügbar ist, aber kostenloser Versand für diejenigen in Großbritannien, Europa, den USA und Kanada. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Oktober 2024 erfolgen.

Werden Sie diese Figur zu Ihrer Sammlung hinzufügen?

Mondo

