Es macht mir ein wenig Angst, wenn ich daran denke, wie parallel die Entwicklungen für die Franchises Terminator und M3GAN sind. Der erste war ein Low-Budget-Horrorfilm über einen Killerroboter, der zu einem Sleeper-Hit wurde. Damals war die Fortsetzung kein Horrorfilm, sondern ein Actionfilm, und der Killerroboter aus dem ersten Film ist jetzt gut und kämpft gegen einen schlimmeren Roboter.

Es könnte ein einfacher Zufall sein, aber in Wirklichkeit ist die Argumentation die gleiche. Arnold Schwarzenegger war so populär geworden, dass die Öffentlichkeit es gehasst hätte, ihn als den Bösen zu sehen, und den Film abgelehnt hätte. Das Gleiche passierte mit M3GAN, dem kleinen Androiden mit dem Aussehen eines unschuldigen kleinen Mädchens, aber der Attitüde eines frechen Teenagers, maßgeschneidert, so dass er bei der Generation Z und dem TikTok-Publikum viral geht. In der Zwischenzeit ist Action ein viel leichter zu verkaufendes Genre als Horror, das auch für die Altersfreigabe von PG-13 leichter abzuschwächen ist, und da der erste Teil von Anfang an nicht wirklich gruselig war, können sie damit leicht durchkommen.

Während also der erste ein relativ kleiner Thriller mit einem starken, gut gekochten und gut entwickelten emotionalen Kern war (die zerbrochene Beziehung zwischen dem Waisenkind, gespielt von Violet McGraw, und ihrer entfernten Tante, gespielt von Allison Williams), was zu einer spannenden, wenn auch vielleicht etwas überstürzten Enthüllung führte, dass die KI-Puppe ein Psychokiller war, ist dies ein ganz anderer Film, das wird schon in der ersten Szene deutlich, in der ein neuer Roboter namens AMELIA (gespielt von Ahsokas Ivana Šanko) zu sehen ist, der ähnliche Killerfähigkeiten wie M3GAN hat, aber für militärische Zwecke eingesetzt wird.

Plötzlich ist die ganze Welt in Gefahr einer abtrünnigen KI, in einer Prämisse, die Mission: Impossible - The Final Reckoning urkomisch ähnlich ist, und eine, die, wie ich wage zu behaupten, besser in M3GAN 2.0 ausgenutzt wird. Das Beste, was wir über den Film sagen können, ist, dass er sich zwischen all den Witzen, Kämpfen, Verfolgungsjagden und Tänzen immer noch traut, Fragen darüber zu stellen, wie abhängig wir von Maschinen sind, wie "lebendig" künstliche Intelligenzen wirklich sind, wo die moralischen roten Linien in Bezug auf die wissenschaftliche Entwicklung liegen, wie leicht Menschen mit Macht in ihren Händen korrumpiert werden können, und dass das eigentliche Risiko von Künstlicher Intelligenz nicht die KIs selbst sind, sondern das, was sie von uns lernen können.

Es ist ein Sommer-Blockbuster mit Hirn, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, weil die Überdrehtheit des Films wirklich aus dem Ruder läuft, vor allem im dritten Akt, der das ganze Erlebnis für einige wirklich seltsame Handlungspunkte ruinieren kann, die jede Spur von Glaubwürdigkeit und Authentizität nehmen (was die Dinge waren, die dem Originalfilm eine Prise Unbehagen verliehen haben, von "Was wäre, wenn das tatsächlich passiert wäre") und es aus dem Fenster zu werfen.

Obwohl der Film immer noch diesen Verstand hat, verliert er leider den größten Teil seines Herzens: Die Beziehung zwischen dem Kind Cady und ihrer Tante Gemma wird zwischen all den Witzen verwässert. Sie teilen sich nicht wirklich so viele Szenen, und der Konflikt zwischen ihnen ist viel weniger ausgeprägt als im vorherigen Film, wo man tatsächlich mit den beiden mitgefühlt hat. Der erste M3GAN war mehr als nur ein Hybrid aus schwarzer Komödie und Horror, es war ein Film über eine zerbrochene Familie, über Mutterschaft, darüber, wie Technologie uns distanziert, und letztendlich darüber, wie man eine Brücke zwischen den Generationen bauen kann, ohne Bildschirme, sondern mit menschlicher Interaktion und Liebe. Wirklich schönes Stuff.

All diese Themen werden in der Fortsetzung angedeutet, aber nicht wirklich entwickelt. Stattdessen hat M3GAN 2.0, genau wie die titelgebende KI, von dem gelernt, was sie da draußen sieht (Mädchen, die Cosplays von M3GAN machen, virale TikToks und Menschen, die den Einsatz von KI ohne Skrupel annehmen) und hat eine Fortsetzung gemacht, um diese Art von Publikum anzusprechen, während sie gleichzeitig eine seltsam ambivalente Haltung zum Einsatz von KI einnimmt, was mich ein wenig schockiert und leicht besorgt zurückließ.

Aber am Ende bringt es nichts, zu viel darüber nachzudenken: M3GAN 2.0 ist ein lustiger Film, der sich sehr, sehr bemüht, einen zum Lachen zu bringen (allerdings ohne jegliche Spannung). Er wird sich unter den Fans des Originals als gespalten erweisen, weil er die Sache in eine so seltsame und andere Richtung lenkt (und sich wirklich dazu verpflichtet), dass einige ihn lieben und einen Riesenspaß haben werden, während andere denken werden, dass der Film sie verspottet.