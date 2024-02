M. Night Shyamalans Tochter gibt mit The Watchers ihr Langfilm-Regiedebüt

Ishana Shyamalan gibt diesen Sommer ihr Langfilm-Regiedebüt, wenn der Horrorstreifen The Watchers in die Kinos kommt. In dem Film spielt Dakota Fanning die Hauptrolle und sieht sie zusammen mit drei Fremden in einem abgelegenen Tierheim gefangen, während sie jede Nacht von furchterregenden Kreaturen gejagt werden.

The Watchers ist nicht Ishana Shyamalans erste Regiearbeit, da sie dafür bekannt ist, dass sie mehrere Episoden von Apple TV+'s Servant inszeniert hat, aber dies wird das erste Mal sein, dass sie ein komplettes Kassenprojekt leitet.

In der Inhaltsangabe zu The Watchers heißt es: "Der Film folgt Mina, einer 28-jährigen Künstlerin, die in einem weitläufigen, unberührten Wald im Westen Irlands strandet. Als Mina Unterschlupf findet, wird sie unwissentlich mit drei Fremden gefangen, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen beobachtet und verfolgt werden. Man kann sie nicht sehen, aber sie sehen alles."

The Watchers kommt am 7. Juni 2024 in die Kinos, und Sie können den Trailer und das Poster zum Film unten sehen.