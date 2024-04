M. Night Shyamalan nimmt uns diesen Sommer mit zu einem furchteinflößenden Popkonzert in Trap

M. Night Shyamalan hat in letzter Zeit einige Werke von unterschiedlicher Qualität abgeliefert. Zwischen Knock at the Cabin und Old hat der Regisseur schon lange keinen todsicheren Sieger mehr abgeliefert. Aber er hofft zweifellos, dieses Schicksal in diesem Sommer zu ändern, wenn seine nächste Regiearbeit debütiert.

In diesem Film, der als Trap bekannt ist, führt Josh Hartnett die Besetzung als Mann an, der mit seiner Tochter ein Popkonzert besucht. Dieses Konzert ist jedoch nicht alles, was es zu sein scheint, denn bald stellt sich heraus, dass das Konzert im Mittelpunkt eines düsteren und unheimlichen Ereignisses stehen wird...

Trap kommt am 9. August 2024 in die Kinos, und den Trailer zum Film finden Sie unten.