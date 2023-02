M. Night Shyamalan enthüllt schreckliche Details der Zusammenarbeit mit Miramax und Harvey Weinstein

HQ

Im Zusammenhang mit der Premiere des neuen Films Knock at the Cabin hat Regisseur M. Night Shyamalan, wie üblich vor einer Premiere, eine ganze Reihe von Interviews geführt. In einem davon, mit The Hollywood Reporter, sprach er darüber, wie es war, in die Traumfabrik einzubrechen. Er ist vielleicht immer noch am besten für The Sixth Sense bekannt, aber im Jahr zuvor war er mitten im Hollywood-Trubel mit dem Comedy-Drama Wide Awake mit Denis Leary, Dana Delany und Rosie O'Donnell. Es lief nicht gut. Es spielte kaum drei Millionen Dollar ein, mit einem Budget von etwa 60 Millionen, aber die Tür wurde geöffnet, zum Guten oder zum Schlechten. Obwohl es ein Weg zum Erfolg war, war die Zusammenarbeit mit Miramax und Harvey Weinstein alles andere als reibungslos. Hier ist, was er The Hollywood Reporter sagte:

"Ich habe Wide Awake für Miramax und Harvey Weinstein gemacht. Ich ging durch meine eigene persönliche Hölle, als ich dort war, aber es war eine Feuerprobe. Ich wusste es damals nicht, aber ich begann meine Karriere mit dem größten Monster, das es je gab. Ich war die ganze Zeit mit ihm in diesem Raum, während er verrückte Dinge sagte, aber es hat mich aufgebaut, weil ich ein Softie bin. Ich liebe es, viel Basketball zu spielen, aber wenn ich den Ellbogen bekomme, werde ich ein anderer Mensch. Und Harvey würde dich eindeutig mit den Ellbogen schlagen, so dass in diesem weichen Kind aus einer süßen, liebevollen Familie eine Kriegermentalität entstand. Aber als ich mir die Situation bei Miramax ansah, fühlte es sich an, als wäre meine Karriere vorbei.

Meine Vertreter sagten: "Miramax besitzt Ihre Regie. Du kannst nirgendwo anders Regie führen." Damals waren Verträge verrückt, und Miramax hatte einige wirklich harte Verträge. Aber durch einen verrückten Zufall besaßen sie mein Schreiben nicht. Es war ein Fehler ihrer Rechtsabteilung, also sagte ich: "Ich werde das beste Drehbuch aller Zeiten schreiben und versuchen, hier rauszukommen." Also setzte ich mich hin und schaute mir die Poster von Jaws, Alien, The Exorcist und Poltergeist an meiner Wand an und sagte: "Ich schreibe einfach eines davon. Ich liebe die." Also ging ich zum ersten Mal in Genre und Spannung, und alles hat einfach Klick gemacht. Ich hatte so viel Spaß. Ich hatte unbegrenzte Ideen."

Dank einer Vertragslücke konnte er The Sixth Sense machen und mit Buena Vista Pictures produzieren und der Rest ist sozusagen Filmgeschichte.

Knock at the Cabin ist jetzt in den Kinos.