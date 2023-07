Lysfanga vereint frenetische Hack-and-Slash-Action mit Zeitkontrolle

HQ

Eine ausreichend starke Identität für ein Spiel zu finden, wenn es sich in der Entwicklung befindet, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Herausforderungen für ein Entwicklerteam.

Aber gerade das Brainstorming zwischen den verschiedenen Mitgliedern, wenn es richtig ausgeführt wird, führt zu denkwürdigen Spielen. Das ist es, was Sand Door mit Lysfanga zu schaffen versucht, ihrem Actionspiel mit einem besonderen Cliffhanger: Zeitverschiebung. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit Sand Door Manager Matthieu Schneider über Klonschatten, Kampfbewegungen und die wahre Bedeutung von "Lysfanga" zu sprechen.

Die Grundlage ist ein Hack and Slash, in dem die Hauptfigur namens Ime in der Zeit zurückreisen und Echos ihrer eigenen (oder Remnants) zurückbringen kann, um ihr im Kampf um die Verteidigung ihrer Heimatwelt Antala zu helfen. "Remnants ermöglichen es dir, eine Armee aufzubauen, die auf dem basiert, was du kurz zuvor getan hast, und deine Aktion zu reproduzieren, um dir zu helfen", sagte Schneider. "Thibaut, der Game Director, hatte sich entschieden, mit dem Zurückspulen der Zeit zu spielen, weil es etwas ist, das wir in Videospielen ziemlich selten sehen, und er wollte dies auf den Tisch bringen und es auf diese Hack-and-Slash-Basis mischen."

Überbleibsel, deren Anzahl mit zunehmender Stärke und Angriffsstärke des Protagonisten (wie Zaubersprüche, Runen und Ultimaten) zunimmt. "Wir haben also eine Menge Abwechslung im Spiel, die die Remnant-Power nutzt, und es ist wichtig für uns, dass der Spieler das Gefühl hat, dass es viele Gameplay-Möglichkeiten und Spielmöglichkeiten mit diesen neuen Remnant-Fähigkeiten gibt", so Schneider abschließend.

"Was bedeutet Lysfanga?" Zuerst dachten wir, dass Lysfanga der Name der weiblichen Protagonistin des Spiels sei, aber Matthieu beruhigte uns bald mit einer Erklärung, die eine gewisse Tiefe verbirgt, die wir in der Geschichte des Spiels sehen werden:

"Nein, Lisfanga ist wie der Titel des Protagonisten, denn Ime, der Hauptprotagonist, ist ein Lisfanga, was Lichtbringer bedeutet."

Noch ohne konkretes Veröffentlichungsdatum wird Lysfanga 2023 auf dem PC verfügbar sein.