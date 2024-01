Lysfanga: The Time Shift Warrior startet nächsten Monat

HQ

Der Entwickler Sand Door Studio und der Publisher Quantic Dream haben das Startdatum für Lysfanga: The Time Shift Warrior bekannt gegeben. Der Adventure-Titel wird bereits nächsten Monat, am 13. Februar 2024, sein Debüt auf dem PC geben, und das alles für 24,99 €/24,99 $. In der ersten Woche wird es sogar einen Rabatt von 20 % geben, was bedeutet, dass Fans das Spiel zu einem niedrigeren Preis ergattern können.

Zeitgleich mit den Neuigkeiten zum Veröffentlichungsdatum hat Sand Door auch erklärt, dass es eine Demo für das Spiel geben wird, die in der Woche vor der Veröffentlichung (5. bis 12. Februar) um Steam Next Fest debütiert. Wenn das noch nicht genug ist, um sich darauf zu freuen, wird der Entwickler auch zwei Livestreams in der Woche vor der Veröffentlichung veranstalten, einen am 6. Februar und einen weiteren am 9. Februar.

Ein neuer Trailer für das Spiel hat ebenfalls sein Debüt gegeben und zeigt einen Einblick in das neue Gameplay. Sie können das unten sehen und hier einen Ausschnitt aus unserem neuesten Interview mit dem Entwicklerteam sehen.