Lynked: Banner of the Spark angekündigt, mit Early Access am 22. Oktober

Die Opening Night Live der Gamescom lässt uns immer mit neuen IPs zurück, nach denen wir Ausschau halten sollten, und dieses Mal ist es vom neu gegründeten Studio FuzzyBot mit Lynked: Banner of the Spark. Die Bosse des Studios betraten neben Geoff Keighley die Bühne, um sich und ihren Titel der Welt vorzustellen, eine Tower Defense mit Roguelite-Element, in der wir alleine oder im Koop-Modus kämpfen müssen, während wir unser Zuhause bauen und befestigen.

Es sieht so aus, als ob es viele Charaktere und Möglichkeiten geben wird, diesem Siedlungsfortschritt zu folgen, und die Spieler werden nicht allzu lange warten müssen, um ihn zu sehen. Lynked: Banner of the Spark erscheint am 22. Oktober im Early Access auf Steam. Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an.