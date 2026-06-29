Luxemburg soll zum europäischen Hauptsitz der multilateralen Verteidigungsbank werden

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Die Welt ist in letzter Zeit viel feindseliger geworden, und nicht alle Länder können es sich leisten, im Wettrüsten mitzuhalten, insbesondere mit den neuesten Technologien, die in Drohnen und Cyberkrieg eingesetzt werden. Deshalb gründet Kanada eine neue multilaterale Verteidigungsbank, um Ländern zu helfen, Mittel für Verteidigungsprojekte zu sichern.

Die Bank für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz, angeführt vom kanadischen Premierminister Mark Carney, sucht weiterhin einen Hauptsitz in seiner Heimat Kanada, wird aber ihren europäischen Hauptsitz in Luxemburg errichten. Carney erklärt, dass diese Bank kleinen und mittelständischen Verteidigungsunternehmen ermöglichen wird, die gestiegene Nachfrage zu decken, insbesondere innerhalb der Europäischen Union nach dem Krieg in der Ukraine.

Die Bank strebt an, 135.000 Millionen US-Dollar aufzubringen und eine günstigere Finanzierung anzubieten als beispielsweise das Kreditprogramm der Europäischen Union. Branchenanalysten erwarten jedoch laut Reuters mehr Klarheit darüber, welche Länder die Bank im nächsten Monat während des NATO-Treffens in Ankara unterstützen könnten.