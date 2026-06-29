Lux und Samira kommen später in diesem Jahr in 2XKO

HQ

Nach seiner Veröffentlichung in diesem Jahr erreichte der Spin-off-Tag-Fighter von League of Legends 2XKO die Evo-Bühne. Während der Hauptzweck von Evo darin besteht, die besten Kampfspielspieler um riesige Preise kämpfen zu sehen, bekommen wir auch gelegentlich Ankündigungen und Enthüllungen, wie die Präsentation von nicht einem, sondern zwei neuen Champions für 2XKO.

Lux und Samira kommen zum Spiel, mit vollständigen Gameplay-Trailern, die später in diesem Jahr erwartet werden. Wir bekamen einen Blick auf Lux in Aktion, wie sie Darius für ein paar Sekunden verprügelte. Was Samira betrifft, sehen wir nur ihre Einleitung, daher gibt es dort nicht viel Anhaltspunkt. Liga-Fans werden ihre Kampfstile definitiv vorhersagen können, aber als jemand, der DOTA 2 immer bevorzugt hat, wenn er MOBAs spielte, kann ich nichts dazu sagen, außer dass es immer schön ist, diesen Kader wachsen zu sehen.

Das Gameplay von Lux wird im Herbst oder Herbst 2026 erscheinen, wobei Samira für später dieses Jahr geplant ist. Das vollständige Gameplay eines Champions ist meist nicht weit von seiner Veröffentlichung entfernt, daher können wir erwarten, dass der 2XKO Kader vor Jahresende mindestens zwei weitere Kämpfer bekommt. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir mit zehn angefangen haben und es so aussehen, als würden wir mit sechzehn Champions enden.