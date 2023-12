Luto handelt von Verlust und Trauer: "Du fängst an, Dinge zu sehen und kannst das Haus nicht verlassen..."

HQ

Luto ist das erste Werk von Broken Bird Games, einem Studio mit Sitz auf den Kanarischen Inseln. Letzte Woche hatten wir im Rahmen unserer Berichterstattung über das Arucas Gaming Fest das Vergnügen, mit einem Teil des Teams zu sprechen, als sie in der Stadt Arucas auf Gran Canaria einen Vortrag halten wollten, um ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben vor zwei Jahren zum ersten Mal von dem Spiel erfahren und es seitdem verfolgt, bis es neulich seine Demo auf PS5 veröffentlicht hat.

"Es ist kein großes Jump-Scare-Spiel", sagt Produzent und Programmierer Santi Miguel als einer der 6 Mitglieder des Teams. "Wir versuchen, mehr Ambiente zu haben, mehr ruhiges Erlebnis, aber auch sehr auf Horror fokussiert."

"Das Spiel passiert, wenn du gerade einen geliebten Menschen verloren hast", fährt er fort, "jemanden in deiner Familie, also trauerst du und bist sehr deprimiert über dein Leben. So wird dein Haus, alles in deinem Leben zu dem Horror, den wir darzustellen versuchen. Du kannst dein Haus nicht verlassen, du bist in deiner eigenen Routine, du fängst an, Dinge zu sehen, also beginnst du das Spiel und du musst versuchen, die Trauer zu überwinden, indem du spielst und über dich selbst Bescheid weißt."

Kreativ geleitet wird das Spiel von Borja Corvo, der das Interview hinter den Kulissen verfolgt hat. Miguel weist auf ihre offensichtlichsten Inspirationsquellen hin, wie P.T. oder Silent Hill, aber auch What Remains of Edith Finch als Luto hat einige narrative Elemente gemeinsam (abgesehen von einer Reihe von Rätseln).

Luto basiert auf der Unreal Engine 5 und wird im Q2-Q3 2024 sowohl in Box- als auch in Download-Versionen veröffentlicht, bestätigt der Chef des Publishers Selecta Play Javier Puertas im Interview.

Luto basiert auf der Unreal Engine 5 und wird im Q2-Q3 2024 sowohl in Box- als auch in Download-Versionen veröffentlicht, bestätigt der Chef des Publishers Selecta Play Javier Puertas im Interview.