Lush startet ab heute eine The Super Mario Galaxy Movie Zusammenarbeit

Wenn Sie stilvoll duschen möchten, sollten Sie in naher Zukunft unbedingt ein Lush-Geschäft besuchen. Sie haben eine Zusammenarbeit mit Nintendo und Universal Pictures für den kommenden Film The Super Mario Galaxy Movie angekündigt, der am 1. April Premiere feiert. Insgesamt gibt es zwölf Produkte – darunter Seifen, Badebomben und Duschcremes –, über die Sie sich unter diesem Link anschauen und mehr darüber lesen können.

Kalem Brinkworth, Leiter für Konzepte und Kollaborationen bei Lush, kommentiert die Zusammenarbeit und sagt:

"Bei Lush kreieren wir Produkte, die Freude entfachen und Selbstfürsorge fördern. The Super Mario Galaxy Movie fängt Fantasie und Staunen ein – Themen, die wunderbar mit Lushs Mission harmonieren, innovative, aber dennoch umweltfreundliche Produkte zu den Kunden zu bringen."

Die gesamte Kollektion ist ab heute erhältlich, was passend ist, da heute der 10. März ist. Siehst du etwas, das du brauchst?