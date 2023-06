Lunarch und Behaviour präsentieren ihr neues großes Rätselabenteuer, Islands of Insight

Behaviour Interactive, Kanadas größtes Entwicklerstudio, arbeitet mit Lunarch Studios zusammen, um Islands of Insight zu entwickeln und zu veröffentlichen, ein Shared-World-Puzzle-Abenteuerspiel, das in einem Fantasy-Reich von Inseln im Himmel spielt.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Suchers auf einer Reise der Erkundung und des Lösens von Rätseln. Ihr Ziel ist es, die zahlreichen Rätsel des Spiels zu finden und zu lösen, während sie sich von ihrer Neugier durch eine atemberaubende offene Welt mit schwebenden Inseln führen lassen, in der die Antwort immer in Sichtweite ist. Man könnte sagen, dass es gewisse Ähnlichkeiten mit dem kommenden The Talos Principle 2, The Witness oder dem kürzlich gezeigten Viewfinder aufweist.

Wir können es sowohl alleine als auch in einem gemeinsamen Modus spielen, in dem wir mit anderen Spielern interagieren oder beim Lösen von Rätseln helfen, während wir Rätsel in unserer Welt lösen. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl gelöster Rätsel in einem Bereich erreichen, wird ein Weg zum nächsten geöffnet. Über all das werden wir in Kürze ausführlicher sprechen, wenn wir Ihnen unsere Eindrücke bringen.

Islands of Insight ist für diejenigen gedacht, die auf der Suche nach einem neuen Puzzle-Erlebnis sind. Das Gameplay und die gemeinsame Weltumgebung werden sowohl kreative Denker ansprechen, die gerne Herausforderungen in Lösungen verwandeln, als auch Entdecker. Es bietet ein fesselndes Erlebnis für Neueinsteiger und fügt Meistern des Puzzle-Genres eine neue Wendung hinzu.