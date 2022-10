Lunar Shift Controller für Xbox angekündigt

HQ

Vor weniger als einem Monat kündigte Microsoft einen Mineral Camo Special Edition Controller an, einen blauen Camo-Controller, der ziemlich hervorragend aussah. Es hat eine bereits ziemlich tolle Auswahl an verfügbaren Farboptionen für Xbox-Controller bereichert, aber mehr ist in diesem Fall definitiv besser, und jetzt wurde ein weiteres Modell enthüllt.

Dieser heißt Lunar Shift Special Edition Wireless Controller und kann ab heute für £ 59.99 / € 64.99 gekauft werden, und es wird von Microsoft so beschrieben:

"Ähnlich wie die beeindruckende Aura des Mondes wechselt dieser Controller von Silber zu Gold, wenn das Licht genau richtig trifft, was dem Controller eine stilisierte, rauchige Atmosphäre verleiht."