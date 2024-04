Dies ist einer der wirklich seltenen Fälle, in denen deine Eltern mit einem neuen Spiel vertrauter sind als du. Wenn Ihre Eltern irgendwann in ihrer Kindheit eine Atari-Videospielkonsole besaßen oder sogar Spielhallen besuchten, sind sie vielleicht auf ein kleines Spiel namens Lunar Lander gestoßen. Es ist ein sehr grundlegendes Konzept, das nie wirklich viel dazu beigetragen hat, sich als großartiges Spiel zu etablieren, aber das liegt vor allem daran, dass das ursprüngliche Lunar Lander nicht viele der moderneren Elemente hatte, die wir von Spielen erwarten. Dies war im Grunde eine technische Demo aus den 70er Jahren, die zeigte, dass die Menschheit in der Lage ist, digitale Unterhaltung zu schaffen.

Aber es erlebt ein Comeback. Aatri hat auf Dreams Uncorporated getippt, um der ursprünglichen Lunar Lander -Formel in Lunar Lander Beyond einen eigenen Dreh zu geben. Das bedeutet moderne Grafik und die Verwendung tatsächlicher Grafiken, eine eingebrannte Erzählung, verschiedene Fortschrittselemente und Gameplay-Mechaniken, aber der Kern und das wichtigste Gameplay sind die gleichen wie vor über vier Jahrzehnten.

Nun, das ist zum Guten oder zum Schlechten. Ich sage das, weil Lunar Lander noch nie wirklich großartiges Gameplay hatte, und trotz der handgezeichneten Grafik von Dreams Uncorporated und der anderen neuen Funktionen verbirgt nichts davon die Tatsache, dass Lunar Lander kein besonders lustiges Spiel ist. Die Idee ist, dass du ein Schiff mit einer Momentum-basierten Physik-Suite verwendest, um durch 2D-Levels zu flitzen, Gefahren und Gefahren auszuweichen, unterwegs Ressourcen einzusammeln und schließlich an einem bestimmten Ort zu landen, nachdem du eine Reihe von Zielen erfüllt hast. Es ist ein sehr grundlegendes Konzept, das nie wirklich viel weiter geht als das, was wir im Laufe der Jahre von diesem Spiel erwartet haben, und es ist nicht die Einfachheit, die das Problem ist, sondern die Tatsache, dass es sich klobig und frustrierend anfühlt. Es gibt kein Gefühl von Flüssigkeit oder Nervenkitzel, es ist nur eine lästige Pflicht, unabhängig von den Missionszielen, dem Schiff oder Piloten, das du wählst, den Upgrades, die du auswählst, oder sogar dem Ort des Levels.

Glücklicherweise übertreibt Lunar Lander Beyond seine Begrüßung nicht (oder vielleicht doch, wenn man ein paar Stunden Spielzeit für zu lang hält). Es gibt nur 32 Levels, die über ein paar verschiedene Orte verstreut sind, und jedes Level dauert normalerweise nur ein paar Minuten, um es zu überwinden. Wenn du jede anstehende Herausforderung meistern willst, wird die Spielzeit auch nicht wirklich verlängert, denn um die schwer fassbare Goldmedaille in jedem Level zu erreichen, musst du das Level schneller als eine festgelegte Zeit abschließen und ohne Schiffsschaden zu erleiden. Glaubt mir, trotz des einfachen Leveldesigns ist es aufgrund der schwer zu handhabenden Mechanik oft ein Albtraum, dies zu erreichen.

Wie ich bereits sagte, hat Dreams Uncorporated versucht, die vielen Kernrisse in der Rüstung dieses Spiels zu überdecken. Es gibt hier jetzt eine Erzählung, und obwohl sie den Spieler nicht wirklich in ihren Bann zieht, ist es viel besser, ein Story-Element zu haben als gar keines. Die verschiedenen Schiffstypen lindern einige der Steuerungsprobleme, und die verschiedenen Piloten, die du finden und verwenden kannst, und die Art und Weise, wie sie mit dem Stresssystem des Spiels verbunden sind, machen es wichtiger, wie du jedes Level angehst. Im Wesentlichen geht es darum, dass, wenn dein Schiff Schaden erleidet, wenn es etwas trifft, während du diesen Schaden reparieren kannst, indem du Gesundheitspakete findest, dein Pilot permanenten Stress durch die Kollision behält, was sich auf seine Leistung in der Praxis auswirkt, es sei denn, du investierst Geld und Zeit, um seinen Stress zu reduzieren. Wenn man dies mit anwendbaren und auffindbaren Upgrades kombiniert, die das Durchqueren der Levels erleichtern, und einer Sammlung von Schwierigkeitsreglern, mit denen man das Erlebnis an seine Bedürfnisse anpassen kann, kann man sehen, dass Dreams Uncorporated daran gearbeitet hat, Lunar Lander Beyond zu einem viel vollständigeren und verfeinerten Erlebnis zu machen, als es Lunar Lander jemals war.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es diesem Spiel einfach an Spaßfaktor mangelt. Lunar Lander Beyond hat Mühe, den Spieler zu unterhalten und zu fesseln, was vor allem daran liegt, dass sich das Kern- und Basis-Gameplay veraltet und träge anfühlt. Während wir alle Lunar Lander dafür danken können, dass es der Vorgänger von Asteroids ist, bringt mich das im Jahr 2024 leider nicht mehr dazu, dieses Spiel zu spielen oder wieder in dieses Spiel einzutauchen.