Luna, der Cloud-Gaming-Service von Amazon, wurde angekündigt

Amazon ist mit Amazon Luna letzte Woche offiziell in den Cloud-Gaming-Markt eingetreten. Momentan ist der Cloud-Gaming-Service nur in den USA geplant, wo das Angebot in den Early-Access-Kinderschuhen steckt, doch es bietet eine attraktive Prämisse. Zum Preis von 6 US-Dollar pro Monat wird Abonnenten Zugriff auf über 100 Spiele garantiert, die man parallel auf zwei Geräten gleichzeitig spielen darf.

Die Luna-Bibliothek umfasst Spiele wie Resident Evil 7: Biohazard, Control, Panzer Dragoon: Remake, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Grid, Abzu und Brothers: A Tale of Two Sons. Darüber hinaus stellt Amazon bestimmte "Spielekanäle" zur Verfügung, die nach Genre oder Publisher klassifiziert sind und von den Benutzern zusätzlich abonniert werden können. Derzeit hat Amazon bereits eine Zusammenarbeit mit Ubisoft bestätigt, die Spielern Zugang zu Titeln wie Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 und Immortals: Fenyx Rising gewährt. Diese Games sollen ab dem Veröffentlichungstag auch auf mobilen Geräten in 4K-Qualität (Richtwert) verfügbar sein.

Bei der technischen Seite verspricht Amazon Luna standardmäßig 1080p und 60 fps, während "ausgewählte Spiele" 4K-Gameplay mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde unterstützen sollen. Luna benötigt für Full-HD-Streaming eine Verbindung von mindestens 10 Mbit/s, was sich auf 33 Mbit/s erhöht, wenn ihr Spiele in 4K erleben wollt. Eine Amazon-/Twitch-Integration ist ebenfalls angedacht und bietet entsprechende Vorteile - ähnlich wie bei Google Stadia.

Es ist möglich, Luna mit Maus und Tastatur, beziehungsweise mit einem Controller von einem PC aus zu spielen. Amazon selbst bietet ebenfalls ein eigenes Gamepad an, den Luna-Controller zum Preis von 50 US-Dollar. Das Teil ist Alexa-fähig und direkt mit der Amazon-Cloud verbunden. Ein erwartetes Startfenster wurde noch nicht angekündigt, auch von globalen Tests war bislang nicht die Rede.