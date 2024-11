Luminosity plant die Teilnahme an wettbewerbsfähigen League of Legends

HQ

Luminosity hat seine Pläne angekündigt, ein wettbewerbsfähiges Team in der Welt des League of Legends eSports zu debütieren. Das Team hat versprochen, bald einen vollständigen Kader bekannt zu geben, aber was wir bereits wissen, ist, dass das Team in der zweiten Liga Amerikas antreten wird, mit der Absicht, schließlich in die League of the Americas (LTA) North aufzusteigen.

Dies wurde von Alex Gonzales, dem Leiter von Luminosity, bestätigt, der hinzufügt: "Wir werden es kurz und einfach halten. Zum ersten Mal überhaupt gibt @Luminosity League of Legends ein. Wir haben ein Ziel für 2025 und das ist der Aufstieg in die @LTANorth."

Wer wird Ihrer Meinung nach Luminosity in seinem allerersten League of Legends -Team vertreten?