Luminosity Gaming wurde von seinem ursprünglichen Gründer wieder übernommen

In letzter Zeit gibt es einen kleinen Trend in der Welt des Esports, bei dem viele Gründungsgründer von Organisationen und Teams die Kontrolle über die Unternehmen, die sie einst gegründet haben, zurückgewinnen und zurückgewinnen. Es geschah beim FaZe-Clan, als "Banks" nun wieder an der Macht war, und ebenso mit Neid, als "Hastr0" wieder auf dem Chefstuhl saß. Jetzt folgt Luminosity Gaming.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass Vertiqal Studios Corp. (ein Gaming- und Lifestyle-Netzwerk) Luminosity an Steve Maida, den ursprünglichen Gründer von Luminosity, zurückverkauft hat. Der Verkauf wurde auf 425.000 US-Dollar bewertet (wobei 300.000 US-Dollar sofort bezahlt wurden und weitere 125.000 US-Dollar nach Einzug der entsprechenden Einnahmen gezahlt werden sollten), wobei Luminosity sogar ungestraft davonkam und keine ausstehenden "historischen Schulden, Verbindlichkeiten und unbezahlten Schöpfer-Verpflichtungen" mitnahm.

Luminosity bestätigt den Verkauf in einem Social-Media-Beitrag, in dem Folgendes erklärt wird:

"Alle aktiven Luminosity-Creator und -Spieler wurden durch diese Übernahme vollständig bezahlt, indem sie Bargelderlöse aus dem Verkauf verwenden.

"Im Rahmen des Deals haben wir keine der historischen Schulden, Verbindlichkeiten oder unbezahlten Schöpferverpflichtungen übernommen oder übernommen, die weiterhin ausschließlich in der Verantwortung von Vertiqal Studios liegen."

Uns wird gesagt, dass wir jetzt, da der Verkauf abgeschlossen ist, mit weiteren Updates rechnen können.