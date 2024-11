Luminosity Gaming kehrt nach dem Ausstieg aus dem Esport im Juni in den kompetitiven Rocket League zurück

HQ

Im Sommer kündigte Luminosity Gaming an, dass es den kompetitiven Rocket League verlassen würde, und merkte an, dass es ein Auge auf den Esport werfen würde, aber dass es vorerst die Szene verlässt. Es stellte sich heraus, dass dieser Abgang viel kürzer war als erwartet, da das nordamerikanische Team nun zu Rocket League zurückgekehrt ist und einen neuen Kader verpflichtet hat.

Das Team hat drei Spieler und einen Trainer unter Vertrag genommen, und was diese Spieler betrifft, so haben wir erfahren, dass es sich um "Sphinx", Anthony Marcello "ZPS" Perez, Gianluca "sosa" Petrozza und Trainer Jack "mectos" Privitera handelt.

Es ist wahrscheinlich, dass wir dieses Team zum ersten Mal in Aktion sehen werden, wenn 2025 Rocket League Championship Series beginnt, das Anfang Januar beginnt und sogar ein in Großbritannien ansässiges Major beinhalten wird, das im Frühjahr in Birmingham stattfindet.