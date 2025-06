Lumines Arise ist ein sensorisches Puzzle-Erlebnis von den Machern von Tetris Effect

Zum Auftakt der State of Play -Sendung, die heute Abend ausgestrahlt wurde, erschien der Entwickler Enhance Games, um sein sensorisches Puzzle-Erlebnis zu präsentieren, das als Lumines Arise bekannt ist. Für diejenigen, die es nicht wissen und sich fragen, was diese Spielserie ist, ist das Studio dafür bekannt, der Schöpfer des jüngsten Tetris Effect zu sein, so dass Sie wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon bekommen können, welche Art von Gameplay es bieten wird.

Als Fortsetzung der Lumines -Serie, die seit langem eine Vielzahl von Tetris -ähnlichen Rätseln bietet, die zu einem packenden und spannenden Soundtrack passen, wird dich dieser Titel erneut an die Grenzen bringen, wenn du Levels abschließt, indem du Blöcke kombinierst, indem du sie drehst und richtig ausrichtest, um Punkte zu sammeln und weiter voranzukommen.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem Lumines Arise sein Debüt geben wird, erfahren wir, dass das Spiel irgendwann im Herbst auf PS5 und PS VR2 erscheinen wird. Ansonsten gibt es kein festes Datum für das Spiel. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.