Die Lumines-Puzzleserie debütierte erstmals vor 20 Jahren auf der Sony PSP, und hinter dem Spiel stand der japanische Spieleentwickler Tetsuya Mizuguchi. Das Spiel ist eigentlich das Ergebnis davon, dass sein damaliges Spielestudio Q Entertainment nicht in der Lage war, die Tetris-Lizenz zu erhalten - also schuf er seinen eigenen "Tetris-Klon".

Tetsuya Mizuguchi steckte zuvor hinter dem Meisterwerk Rez, aber auch hinter Spielen wie Space Channel 5, Tetris Effect: Connected (er erhielt anscheinend später Zugang zur Tetris-Lizenz) und in den Anfängen von Sega Rally, als er bei Sega AM Research & Development No. 3, auch bekannt als Hitmaker, angestellt war. Er leitet jetzt das Studio Enhance, das hinter Lumines Arise steht.

Lumines hat ein eher anonymes Dasein geführt, verglichen mit Rez, was als kreativer Höhepunkt von Mizuguchis Karriere angesehen werden kann. Jetzt wird Lumines mit Lumines Arise wiederbelebt, eine Fortsetzung der Arbeit, die Tetsuya Mizuguchi mit den ersten beiden Spielen der Serie geleistet hat.

Aber was genau ist Lumines? Wie erwähnt, ist es das Ergebnis einer Weigerung, die Tetris-Lizenz zu erwerben, und als Konzept ist es nicht gerade bahnbrechend. Trotzdem ist es ein ganz anderes Erlebnis, mit seinem "Tetris auf Acid"-Gameplay, das mit einer Gesamtheit von Stil, Musik, Bewegungen und Grafiken aufgepeppt ist, was für ein ganz besonderes Erlebnis sorgt.

Das Gameplay in Lumines zu beschreiben kann ein wenig knifflig sein, aber ich werde es trotzdem versuchen. Beginnen Sie damit, an Tetris zu denken. Vom oberen Bildschirmrand aus fallen einige Blöcke, die aus vier Quadraten (oder anderen Formen und Figuren) bestehen, in einer 2x2-Formation. Jeder dieser 2x2-Blöcke kann zwei verschiedene Farben, zwei verschiedene Formen oder zwei verschiedene Symbole haben, und das Ziel ist es, die Farben/Formen/Symbole der fallengelassenen Blöcke am unteren Bildschirmrand zu kombinieren, um Quadrate der gleichen Farbe zu bilden.

Wenn sich vier (oder mehr) ähnliche Blöcke berühren, um ein Quadrat zu bilden, werden sie zu einem großen Quadrat verschmolzen und warten darauf, von einem Lichtstrahl getroffen zu werden, der von links nach rechts vom Bildschirm wandert. Während diese passenden Quadrate darauf warten, gezappt zu werden, kannst du neue Quadrate neben oder auf ihnen bauen, so dass sie mit den wartenden Quadraten verbunden werden, die dann größer werden, so dass du große Combos erzielen kannst, wenn der Lichtstrahl auf deine passenden Boxen trifft. Klingt verwirrend? Das ist es eigentlich nicht, und wenn Sie einmal angefangen haben, ist es ungefähr so einfach zu spielen wie Tetris. Ich empfehle, sich das ziemlich gute Gameplay-Erklärvideo direkt unten anzusehen.

Neu in Lumines Arise ist etwas, das Burst genannt wird. Du hast eine Burst-Anzeige am oberen Rand des Bildschirms und wenn sie über 50 % liegt, kannst du sie aktivieren - je näher diese Anzeige an 100 % liegt, desto stärker ist der Burst, den du entfessletest. Ein Burst versetzt das Spiel in eine Art inaktiven Zeitlupenzustand, in dem der Lichtstrahl die von Ihnen gebauten Felder für kurze Zeit nicht zappt, was bedeutet, dass Sie eine kurze Zeit (typischerweise zwischen 5-10 Sekunden) haben, um so viele Felder wie möglich zu bauen, bevor das Spiel wieder normal wird und somit große Kombos auslöst, wenn diese vielen Quadrate auf einmal durch den Lichtstrahl entfernt werden. Burst lässt sich zum Beispiel mit einer Super-Attacke in einem Shoot 'em up vergleichen, die fast den gesamten Bildschirm abräumt – ein gut abgestimmter Burst kann hier das Gleiche.

Wie in den meisten Spielen von Enhance und Tetsuya Mizuguchi sind die visuelle und die akustische Seite eng miteinander verknüpft und beide sind sehr dynamisch. Wenn du die Blöcke drehst oder verschiebst, kommt ein kleiner Ton heraus, und wenn die wartenden Blöcke gezappt werden, erzeugen sie ein kleines, stumpfes Geräusch, das die Klanglandschaft in diesem Level verändert, und die Musik baut sich auf, während du Kisten entfernst, und Kombos machst.

Jedes Level hat seine eigene Haut, die aus verschiedenen Kästchen/Formen/Symbolen besteht, es gibt viele visuelle Effekte und im Hintergrund tanzen menschliche Silhouetten, Rauch, Lichter, alle möglichen minimalistischen Objekte und die Strecke neigt sich gelegentlich zur Seite und viele andere Dinge. Es kann manchmal ein bisschen zu viel sein, aber in den Menüs des Spiels kannst du diese Dinge ein wenig anpassen, wenn du möchtest.

Ich liebe es aber und ich liebe besonders ein Level, in dem zwei große Leguane auf beiden Seiten sind und sie pulsieren, headbangen, mit dem Schwanz wedeln und fast tanzen und wackeln zu der hart pumpenden Techno-Musik. Es ist ausgezeichnet und die Kombination aus diesen beiden Leguanen, dem coolen Level und viel Bewegung im Hintergrund ergibt ein ganz besonderes audiovisuelles Erlebnis. Lumines Arise ist eines dieser Spiele, bei denen die Screenshots dem Spiel in keiner Weise gerecht werden.

Die Musik ist, wie man sehen kann, hier ein zentraler Bestandteil des Spiels. In der Vergangenheit war die Musik in früheren Lumines-Veröffentlichungen vielleicht ein wenig zu japanisch und ein wenig zu poppig, um mich wirklich zu packen - aber bei Lumines Arise ist das anders. Der Soundtrack besteht aus mehr als 35 Tracks ganz unterschiedlicher Art, aber die Qualität ist wirklich hoch. Die Tracks reichen von ruhigen Klanglandschaften über leicht poppige Tracks bis hin zu schweren und düsteren elektronischen Tracks – und in der letzteren Kategorie spielt der Soundtrack wirklich seine Stärke. Leider gibt es auch ein paar Tracks, die einfach zu mysteriös sind, was schade ist, denn diese Tracks ist etwas, das man einfach durchstehen muss. Es ruiniert irgendwie den Spielfluss, wenn man von einem aufregenden Track und einer Soundlandschaft zur nächsten wechselt. Glücklicherweise kannst du deine eigenen Playlists und Songs erstellen, die dir am besten gefallen und diese Playlists können natürlich durchgespielt werden, können aber auch nur im "Theatermodus" abgespielt werden, so dass sie als eine Art Musikvideo auf dem Bildschirm funktionieren.

Der Soundtrack stammt vom Produzentenduo Hydelic, das zuvor den BAFTA-nominierten Track für Area X in Rez produziert hat (wenn du Rez gespielt hast, wirst du dich an diesen Track erinnern!) und sie haben auch den preisgekrönten Soundtrack für Tetris Effect: Connected beigesteuert. Abgesehen von einer Handvoll Fehlschlägen haben sie hier wahrscheinlich einen der stärksten Spiel-Soundtracks des Jahres abgeliefert.

Es gibt jede Menge Inhalt in Lumines Arise und das Herzstück von allem ist Journey. Hier durchläufst du neun Reisen, die jeweils aus vier bis fünf Strecken bestehen, die du im Laufe der Zeit freischaltest. Sobald alles freigeschaltet ist, erhältst du auch Zugang zum Überlebensmodus, in dem du alle Strecken in einer kontinuierlichen Reise durchlaufen und dich durch seltsame Welten voller Klang- und visueller Erlebnisse führen kannst. Neben Journey gibt es auch satte 60 Trainingsstrecken, auf denen du deine Puzzlefähigkeiten üben kannst, obwohl sie nicht besonders aufregend sind, da du in den meisten von ihnen mehr oder weniger das Gleiche erreichen musst, nur mit unterschiedlichen Kombinationen von Steinen.

Interessanter sind die Challenges. Es gibt insgesamt 26 Herausforderungen, bei denen es sich um unterschiedliche Herausforderungen handelt, bei denen unterschiedliche Regeln und/oder neue Mechaniken in das Spiel eingebaut sind. Zum Beispiel gibt es eine Herausforderung namens Hatch, bei der du Blöcke um ein Ei herum entfernen musst, um die Taube im Ei auszubrüten, es gibt Burst Rush, bei dem du 300 Burst Points machst, bevor die Zeit abläuft oder Growth, bei dem die Blöcke nicht nur in 2x2-Formation, sondern auch in 4x2, 6x2 oder anderen seltsamen Formen fallen - genau wie in Tetris. Diese Challenges verbiegen und verändern die Regeln und Annahmen der normalen Kurse und sie funktionieren wirklich gut.

Du kannst auch im Mehrspielermodus gegen andere Spieler spielen, und das Herzstück ist der Burst Battle, bei dem du Seite an Seite spielst und wenn du einen Burst ausführst, schickst du Blöcke auf die Strecke des anderen Spielers. Burst Battle ist recht unterhaltsam, ebenso wie die auf der Bestenliste basierenden Zeitrennen, aber ansonsten wirkte der Multiplayer nicht besonders tiefgründig oder reichhaltig. Es ist schön, dass es da ist, aber es ist nicht der Ort, an dem du die meiste Zeit verbringen wirst.

Lumines Arise unterstützt das PSVR2-Headset, ist aber zum Spielen in keiner Weise erforderlich. Es ist wirklich ein kleines Add-on, das ganz nett ist und gut aussieht, wenn die vielen visuellen Effekte in den Kopf kommen, aber dieser Modus fügt dem Gameplay nichts Neues hinzu. Es ist also ein kleines Gimmick, das man ein- oder zweimal ausprobieren kann, aber das war's auch schon.

Die Japaner lieben einen guten Avatar. Überall, wo du im Spiel hingehst, hast du deinen Loomii, eine lustige kleine Figur mit einem großen, halbtransparenten Kopf. Es gibt nicht weniger als 784 verschiedene Gegenstände, mit denen du deinen Loomii und das Loomii-Namensschild individuell gestalten kannst. Dazu gehören neue Köpfe für Loomii, das Platzieren von Gedanken in den halbtransparenten Kopf, die Auswahl, welches Symbol Loomii auf seiner Brust haben soll, welche Farbe Loomii haben soll, welchen Gesichtsausdruck es haben soll und welche Animationen es machen soll. Alle diese Gegenstände werden während des Spiels freigeschaltet oder können über Loomii-pon gezogen werden, bei dem du mit Spielwährung neue zufällige Gegenstände in einer Art Gacha-Maschine ziehst. Ja, die Japaner lieben wirklich einen guten Avatar.

Für jemanden wie mich, der alle vorherigen Lumines-Spiele gespielt hat, scheint Lumines Arise eine natürliche Weiterentwicklung der Formel zu sein. Der Kern besteht immer noch aus Lumines, aber Enhance hat die Blöcke etwas anders platziert und man braucht immer noch die kleinen grauen, um die verschiedenen Blockkombinationen zu sehen und die Fähigkeit, mehrere Züge voraus zu sehen. Gleichzeitig liefert das Spiel einen soliden visuellen und akustischen Punch, den Sie in vielen anderen Spielen nicht finden werden.

Lumines Arise ist ein Hit-or-Miss-Spiel. Ich liebe Spiele, die sich trauen, etwas anderes zu machen als das, was wir von den meisten anderen Orten sehen. Wenn du ein Hardcore-Puzzle-Fan bist und ruhig sitzen und in komplexe Rätsel eintauchen möchtest, ist Lumines Arise vielleicht nicht das richtige Spiel für dich - hier gibt es einfach zu viel Lärm. Allerdings gibt es, wie eingangs erwähnt, die Möglichkeit, alles etwas herunterzudrehen, sodass ich denke, dass die meisten Puzzlespieler tatsächlich etwas von Lumines Arise haben werden.

Wenn du also auf der Suche nach einem Puzzlespiel bist, das die Dinge anders macht, indem es tiefgründiges Puzzle-Gameplay mit einem hart pumpenden Soundtrack und wilden visuellen Effekten mischt, ist Lumines Arise eine wirklich gute Richtung, in die du schauen kannst. Ich liebe die Kombination.