Lumen-Beleuchtungssystem von Unreal Engine 5 will 60 fps auf PS5 und Xbox Series X erzielen

Die Unreal Engine 5 ist an sich nur eine Sammlung von Entwicklerwerkzeugen, mit denen die Studios Spiele vielfältiger präsentieren können. Nach der beeindruckenden Demonstration der Next-Gen-Grafik-Engine auf der Playstation 5 gibt es immer noch viele, die insbesondere der Bildrate skeptisch gegenüberstehen. Für Nick Penwarden, den Vizepräsidenten für den Bereich Engineering bei Epic Games, sei das jedoch eine Priorität. Während des Events "Unreal Fest Online" erklärte er, dass das ehrgeizige Beleuchtungssystem der Grafik-Engine, das in der Demonstration zu sehen war - Lumen -, 60 Bilder in der Sekunde sowohl auf der Playstation 5 als auch auf der Xbox Series X realisieren soll.

"Lumen ist eine frühe, aber ehrgeizige Technologie und sie wird derzeit mit [schmalen] 30 fps auf den Next-Gen-Konsolen ausgeführt. Das Team arbeitet intensiv an der Optimierung und wir streben ein 60-Hertz-Budget zur Veröffentlichung an. Obwohl Lumen bei rauen, reflektierenden Objekten großartig ist, unterstützen wir derzeit noch keine Spiegelreflexionen auf glatten Oberflächen. Wir arbeiten auch noch an [...] Details, um Lichtlecks zu reduzieren und bessere Ergebnisse bei den Einstellungen der Architektur zu erzielen. Schließlich untersuchen wir weitere Optionen [...], sodass ihr auswählen könnt, in welchen Bereichen ihr einen Kompromiss zwischen Qualität und Performance in euren Projekten eingeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lumen heute schon auf Konsolen der nächsten Generation funktioniert, über hervorragende Funktionen verfügt und erstaunliche Ergebnisse für die dynamische Laufzeitbeleuchtung liefert [...]. Alles in allem sind wir unglaublich gespannt darauf, was Content-Ersteller mit dieser [Technologie] erreichen können, die Nanite und Lumen gemeinsam produzieren."