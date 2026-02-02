Luke Littlers Rivale nennt ihn "den größten Dartspieler, der je gelebt hat"

HQ

Der Teenager Luke Littler (kürzlich 19 geworden) fügte seiner Darts-Trophäensammlung einen weiteren großen Titel hinzu, die World Masters, und ist bereits der geteilte dritterfolgreichste Spieler der PDC-Ära geworden. Littler, Weltranglisten-1, besiegte Luke Humphries mit 6:5, und der erfahrenste Spieler gab zu, dass Littler "der größte Dartspieler aller Zeiten ist."

Laut BBC hat Littler 11 große PDC-Titel, und nur zwei Spieler haben mehr: Michael van Gerwen (48) und Phil Taylor (79).

Auch Littler lobte seinen älteren Namensvetter und sagte: "Es waren Luke und ich im ersten Major des Jahres, und ich bin sicher, es wird so weitergehen." Der Teenager hatte keinen leichten Weg, denn er besiegte Gerwyn Price im Halbfinale knapp mit 5:4 und gab zu: "Es war eine seltsame und manchmal harte Woche, aber deshalb kämpfen wir in jedem Spiel und jedem Etappe, und ich bin siegreich hervorgegangen."

Littler gewinnt weiterhin Titel, denn Anfang dieses Jahres gewann er bei der ersten Saison in Riad in Saudi-Arabien seinen fünften World Series of Darts-Titel.