Luke Littlers Leben hätte anders sein können: Er hatte als Kind eine Augenoperation

Luke Littler, die Darts-Sensation und Weltranglisten-Nummer-1, der derzeit seinen im vergangenen Januar gewonnenen Weltmeistertitel verteidigt, hat enthüllt, dass er als Kind eine Augenerkrankung hatte, die sein Leben drastisch verändert haben könnte. Er hatte Schielen, auch bekannt als Kreuzauge, bei dem die Augen nicht ausgerichtet sind, und wurde im Alter von vier oder fünf Jahren operiert.

Man fragte ihn, wie die Dinge in seinem Leben hätten sein können, wenn er diese Operation nicht hatte, und er sagte: "Wer weiß? Es ist eine dieser Sachen, offensichtlich musste es geregelt werden. Meine Mutter und mein Vater wollten das regeln.

Als ich jünger war, war es mir natürlich egal. Aber wenn man es sich ansieht, war es damals eine gute Sache, die erledigt wurde, aber ich habe keine Erinnerungen mehr daran. Aber offensichtlich musste es getan werden. Und es wurde geschafft", sagte der 18-Jährige, der in diesem Alter mit seinen Fähigkeiten die professionelle Darts-Welt schockierte (er wurde Profi mit 16), (via SkySports).

Littler setzt seinen Versuch fort, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen (er war mit 17 Jahren der jüngste Weltmeister, als er Anfang dieses Jahres gewann), und trifft an diesem Samstag in der dritten Runde auf Mensur Suljovic.