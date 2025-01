Luke Littler wird mit 17 Jahren jüngster Dart-Weltmeister aller Zeiten

HQ

Luke Littler hat den World Darts Championship Titel in London gewonnen! Noch ein Teenager, erst 17 Jahre alt, hat Littler eine sensationelle Saison hinter sich, in der er Titel gewann und Rekorde brach und Rivalen verblüffte, die sein Alter vervielfachten, darunter Michael van Gerwen.

Der Niederländer, dreifacher Weltmeister und doppelt so alt wie Littler, unterlag Littler mit 3:7 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0). Vor einem Jahr verlor der Teenager sein erstes Weltmeisterfinale gegen Luke Humphries, aber dieses Mal schlug Littler mit einer herausragenden Leistung zurück, erzielte einen Durchschnitt von 102 und traf 56 % seiner Doppelversuche.

Fast schien es für den jungen Engländer leichter zu werden, als er mit einer 4:0-Führung begann, aber van Gerwen verließ sich auf seine Erfahrung, um zurückzuschlagen. 2014 wurde van Gerwen mit 24 Jahren der jüngste Spieler, der Darts-Weltmeister wurde. Littler hat diesen Rekord gebrochen.

Luke Littler wird die Nummer 2 der Welt, nur hinter Luke Humphries

"Wir alle wissen, was Michael für den Sport getan hat. Er war hungrig auf seinen vierten WM-Titel, aber meinen ersten zu holen und der jüngste Champion aller Zeiten zu werden, ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Littler.

Währenddessen zog van Gerwen metaphorisch den Hut vor Littler. "Ich sage manchmal, alle 17 Jahre wird ein Stern geboren, und Luke ist einer von ihnen."

Mit diesem Sieg überholt Littler van Gerwen und wird die Nummer 2 der Welt im "PDC Order of Merit", basierend auf den Preisgeldern, die über einen Zeitraum von zwei Jahren von Spielern in Ranglistenturnieren gewonnen wurden. Die Nr. 1 ist immer noch Humphries. "Natürlich tut es weh und so soll es auch sein, denn wenn es nicht weh tut, wirst du kein Sportler sein", sagte der Niederländer.