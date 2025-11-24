Luke Littler "streicht die Liste" von einem weiteren Dartturnier, das er noch nicht gewonnen hat

HQ

Luke Littler gewann die PDC Players Championship Finals und "streifte die Liste ab" eines der wenigen Dartturniere, die er noch nicht gewonnen hatte, nachdem er Nathan Aspinall mit 11:8 besiegt hatte. Littler, 18 Jahre alt, wurde Anfang dieses Monats Weltranglistenerste der Professional Darts Corporation (PDC), überholte damit Luke Humphries, der Littler im letzten Jahr in der Players Championship besiegte, und fügte seinem Preisgeld 15.000 Pfund hinzu.

"Ich bin sehr stolz, dass dieses hier von der Liste abgehakt wurde. Jetzt sind nur noch zwei übrig", sagte Littler nach dem Sieg gegenüber ITV. Später twitterte er dieselbe Botschaft und bezeichnete die Europameisterschaft und die World Masters als die einzigen großen Titel, die der jugendliche Superstar noch gewonnen hatte.

"Am Anfang meiner Karriere war ich einfach ich selbst, aber jetzt lasse ich langsam etwas mehr Gefühle raus, und das zahlt sich aus. Ich bin sehr stolz, diese Trophäe zu heben, und jetzt richtet sich alles auf den großen Pokal bei der Weltmeisterschaft", sagte er und bezog sich auf das Turnier, das vom 11. Dezember bis zum 3. Januar stattfindet.