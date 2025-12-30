Luke Littler reagiert auf Buhrufe bei der PDC World Darts Championship: "Ihr bezahlt meinen Preis"

HQ

Der amtierende Weltmeister im Dart, Luke Littler, der im Januar letzten Jahres mit 17 Jahren der jüngste Weltmeister wurde und kürzlich mit 18 Jahren der jüngste Weltranglisteneins, erreichte das Achtelfinale des Wettbewerbs, musste aber einsetzen, als Rob Cross ihn fast betäubte.

Cross, der 2018 die Weltmeisterschaft gewann, aber kürzlich sein Niveau gesenkt hatte und als 17. gesetzter ins Turnier ging, brach Littler im Match mehrfach und wurde von der Menge unterstützt, die sich auf seine Seite statt Littler stellte. Littler verbesserte sich, erzielte einen Durchschnitt von 106,58 und traf 17 Maximums, und das Match endete mit 4:2, wobei Littler ausgebuht wurde, aber er sagte, es störe ihn nicht und er sei dem Publikum gegenüber trotzig.

"Es stört mich nicht. Das stört mich wirklich nicht. Ihr bezahlt die Tickets und ihr zahlt meinen Preis, also danke, dass ihr mich ausgebuht habt, danke. Komm schon!", rief er. "Niemand wollte, dass ich gewinne, aber ich habe ihnen erneut das Gegenteil bewiesen", fügte Littler zu Sky Sports hinzu. "Es ist, wie es ist. Sie wollen, dass der Außenseiter gewinnt, und sie wollen, dass die Favoriten ausscheiden. Ich musste einfach aus dem Weg gehen und meine Arbeit erledigen."

Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft im Dart findet am Neujahrstag statt.