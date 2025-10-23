Luke Littler könnte an diesem Wochenende zum ersten Mal die Nummer 1 der Welt im Darts werden

HQ

Teenager-Superstar Luke Littler könnte heute zum ersten Mal die Nummer 1 der Welt im Dartsport werden. Nach seinem Erfolg beim World Grand Prix im Dartsport liegt der 18-Jährige nur noch 52.500 Pfund hinter der Nummer 1 der Welt, Luke Humphries. In der PDC (Professional Darts Corporation) wird die Weltrangliste, oder Order of Merit, durch die Preisgelder entschieden, die in den letzten zwei Jahren bei offiziellen Wettbewerben gewonnen wurden.

In dieser Woche finden die Europameisterschaften in Deutschland statt. Der Wettbewerb beginnt am Donnerstag, und sowohl Littler als auch Humphries nehmen an einem Hauptpreis von 120.000 Pfund teil. Das bedeutet, dass Littler, wenn er gewinnt, Humphries in der World Order of Merit überholen würde. Humphries hat derzeit 1,73 Mio. £ und Littler 1,68 Mio. £. Weit dahinter liegt Michael van Gerwen mit 760.000 Pfund.

Littler hat seinen Ehrgeiz, die Nummer 1 der Welt zu werden, nicht verheimlicht, nachdem er letztes Jahr mit 17 Jahren die Welt des Darts im Sturm erobert hatte. Wenn er es an diesem Wochenende nicht gewinnt (die European Championships enden am Sonntag), könnte er es immer noch beim Grand Slam of Darts (8.-16. November), den Players Championship Finals (21.-23. November) und schließlich bei den World Championships am 11. Dezember erreichen.

Weitere Lektüre: Die Nummer 2 der PDC Welt, Luke Littler, besiegt von Beau Greaves, der Nummer 1 der WDF Women's World