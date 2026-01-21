Luke Littler ist mit dem Sieg bei den Saudi Arabia Darts Masters wieder an der Spitze

HQ

Kurz nach seinem 7:1-Kantersieg gegen Gian van Veen am World Darts Championship zu Beginn des neuen Jahres, ein Ergebnis, bei dem Luke Littler zweimal in Folge World Champion gekrönt wurde, erlitt der inzwischen 19-jährige englische Talent bald eine Niederlage, als Gerwyn Price ihn aus dem Bahrain Darts Masters Turnier schickte. Niederlage ist jedoch nichts, was Littler oft schmeckt, und schon ist er wieder an der Spitze.

Das Saudi Arabian Darts Masters Turnier ist zu Ende gegangen und Littler hat das Event mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Mit einem deutlich spannenderen 8:5-Sieg gegen Michael van Gerwen hat Littler seinen ersten Pokal der neuen Saison gesichert und wahrscheinlich sogar verlängert, wie lange er weiterhin als Weltranglistenerste herrschen wird, da er mit diesem Sieg seinen Vorsprung nur noch ausgebaut hat. Zur Orientierung: Littlers Dominanzherrschaft war so extrem, dass er für den Großteil des restlichen Jahres als Weltranglistenerste bestätigt wurde, obwohl er in dieser Zeit keinen Dart werfen musste...

Er wird es jedoch tun, da das PDC World Masters zwischen dem 28. Januar und dem 1. Februar stattfindet und dies eine von zwei verbliebenen PDC Premier Events ist, die er noch nicht gewonnen hat, bevor er die Sammlung abgeschlossen hat, der andere ist der European Championship (meist im Oktober stattfindend). Und er ist noch ein weiteres Jahr ein Teenager, denn er ist erst heute 19 geworden, am 21. Januar...