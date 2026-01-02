Luke Littler gibt zu, dass Buh-Rufe ihn "auf die Probe gestellt" haben, aber er ist mental gewachsen

HQ

Luke Littler zog mit einem entspannteren Match im Viertelfinale ins Halbfinale der PDC-Weltmeisterschaft ein, einem 5:0-Sieg gegen Krzysztof Ratajski, im Vergleich zu seinem Achtelfinale gegen Rob Cross (3:2), in dem er von den Zuschauern ausgebuht wurde. Am Dienstag reagierte Littler trotzig, sagte: "Es störte ihn nicht, wirklich nicht" und rief, dass "sie für seinen Preis bezahlten", aber es war klar, dass es ihn betraf.

Nach dem Spiel am Donnerstag sagte Littler, dass "er mental gewachsen ist": "Ich weiß, wie man damit umgeht, und ich denke, das Rob Cross-Spiel hat mich definitiv auf die Probe gestellt. Aber ja, ich habe es geschafft. In zukünftigen Spielen weiß ich, wie ich damit umgehen und darüber hinwegkommen kann."

Littler schien zuzugeben, dass er und seine Familie nervös waren, weil "vor allem Familie und Freunde dachten, was passiert, passiert". Aber am Dienstag bekam er weniger Buhrufe, und " sobald ich auf die Bühne kam, war die Menge absolut unglaublich."

"Sobald ich auf die Bühne kam, habe ich allen klatscht, damit sie wissen, dass ich sie wieder auf meiner Seite haben will. Sie waren heute Abend auf meiner Seite und ich habe die Arbeit erledigt. Hoffentlich ist es morgen wieder so."

Littler trifft am Freitag um 19:00 Uhr GMT und 20:00 Uhr MEZ im Halbfinale auf Ryan Searle.