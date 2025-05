Luke Littler gewinnt die 16. Runde der Premier League Darts, Playoff-Plätze stehen fest

HQ

Luke Littler ist das jugendliche Darts-Wunderkind, das immer besser und besser zu werden scheint. Nachdem er zum Jahreswechsel zum Weltmeister gekrönt wurde, hat das junge Talent auch in der Darts-Saison 2025 Premier League davongelaufen, um seinen Titel 2024Premier League zu verteidigen. Zu diesem Zweck wird Littlers Titelverteidigung wie erwartet fortgesetzt, da er sich seinen Platz in den Playoffs gesichert hat.

In der Ligaphase des Turniers kämpfen alle acht Spieler wöchentlich um einen von vier Playoff-Plätzen. Nachdem der 16. und letzte Abend gestern zu Ende gegangen ist, haben wir nun eine feste Bestätigung für die vier qualifizierten Spieler und auch, dass Littler die Ligaphase an der Spitze abgeschlossen hat.

Mit insgesamt sechs Siegen in den 16 Turnieren und einer Gesamtpunktzahl von 45 Punkten führt Littler die Rangliste an, vor seinem derzeit ärgsten Rivalen Luke Humphries, der die Ligaphase mit 34 Punkten und drei Siegen beendete. Die anderen beiden Playoff-Plätze gingen an Nathan Aspinall (26 Punkte und zwei Siege) und Gerwyn Price (24 Punkte und drei Siege).

Das bedeutet, dass auch die Playoffs feststehen, wobei der Erstplatzierte Littler gegen den Viertplatzierten Price antritt, während Humphries im zweiten Halbfinale gegen Aspinall antritt.

Beide Spiele und das große Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern finden nächste Woche, am 29. Mai, im O2 Arena in London statt.