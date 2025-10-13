Luke Littler besiegt Humphries beim World Grand Prix of Darts, aber wie viel braucht es, um die Nummer 1 der Welt zu werden?

HQ

Luke Littler, die 18-jährige Sensation im Darts, der 2025 als jüngster Weltmeister im Dartsport Geschichte schrieb, als er noch 17 Jahre alt war. Und am vergangenen Wochenende zeigte er einmal mehr seine Dominanz in diesem Sport, als er Luke Humphries beim World Grand Prix mit 6:1 besiegte und damit seinen ersten Titel bei der Professional Darts Corporation (PDC) holte.

Littler ist jedoch immer noch die Nummer 2 der Welt im Dartsport und Humphries bleibt trotz seiner Niederlage die Nummer 1 der Weltrangliste. Im Dartsport wird der PDC Order of Merit, also die Weltrangliste, anhand der Preisgelder ermittelt, die in den letzten zwei Jahren bei PDC Ranglistenturnieren gewonnen wurden. Mit 1.736.250 Pfund ist der 30-jährige Luke Humphries immer noch die Nummer 1 der Welt, sein Gesamtbetrag stieg auf 60.000 Pfund, nachdem er am Sonntag in Leicester Finalist war.

Weit abgeschlagen liegt Michael van Gerwen mit 726.250 Pfund, der zwischen 2014 und 2021 die Nummer 1 der Welt war.

Aber Littler steigerte seine Einnahmen von 1.665.500 Pfund mit einem Preisgeld von 120.000 Pfund aus dem Grand Prix und es fehlen ihm nur noch rund 70.000 Pfund, um ihn einzuholen. Da in diesem Jahr noch die European Championships und Players Championship Finals ausstehen, könnte er ihn einholen. Das sind zwei der zehn Main Events der PDC, die jedes Jahr stattfinden und bei denen Littler noch nicht gewonnen hat: Er hat sieben davon gewonnen, das einzige andere ist das Masters.