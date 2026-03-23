Luke Humphries gewinnt den Darts bei den Belgian Open, scherzt, nach Littlers Ausscheidung der "zweitbeste der Welt" zu sein

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Nur wenige Tage nach seinem wundersamen Comeback im Premier League Darts in Dublin gegen Gerwyn Price erlitt Luke Littler beim Belgian Darts Open eine schockierende Ausscheidung – seine erste Niederlage in einem Ranglistenturnier seit letztem Oktober. Littler wurde in der dritten Runde mit 6:5 vom Niederländer Niels Zonneveld besiegt, der auf Platz 39 der Welt steht, was eine Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen im Turnier beendete und seine Hoffnungen auf einen Hattrick in Belgiun nach seinen Siegen 2024 und 2025 zunichtemachte.

Stattdessen war es Luke Humphries, der den Preis in Wieze holte, indem er Jonny Clayton mit 8:6 besiegte, nachdem er Chris Dobey im Viertelfinale und Michael van Gerwen im Halbfinale besiegt hatte.

Nach dem Sieg scherzte er, dass er "weiterhin versuchen werde, offenbar der zweitbeste Spieler der Welt zu sein", wie die BBC berichtete – eine Anspielung auf den Teenager, der ihn im November aus der PDC-Weltrangliste verdrängte. "Ich bin einfach engagiert und arbeite so hart, um jeden Dartspieler zu pushen und die beste Version meiner selbst zu sein."