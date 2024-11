Luke Grimes spricht über den Abschluss von Yellowstone ohne Kevin Costner

HQ

Wir zählen die Tage und Stunden, bis Yellowstone zurückkehrt, um seine fünfte Saison abzuschließen. Die letzten Episoden werden ab dem 11. November für uns in Europa auf Paramount+ ausgestrahlt, und da in diesen Episoden Kevin Costner nicht als Patriarch der Dutton-Familie zu sehen ist, hat einer der Hauptdarsteller, Luke Grimes' Kayce, darüber gesprochen, wie es war, die Serie ohne Costners Beteiligung zu beenden.

Im Gespräch mit 'People' erklärte Grimes: "Dass er nicht zurückkam, fühlte sich an wie: 'Okay, wir müssen dieses Flugzeug jetzt wirklich landen. Ich denke, dass der Abgang des Patriarchen immer Teil der Geschichte sein würde. Das war immer die Richtung, in die es ging: Was machen diese Kinder? Was macht diese Familie, wenn ihr Stein verschwunden ist?"

Grimes fügte hinzu: "Er hat eine große Präsenz, Mann, der Typ ist eine Ikone. Ihn nicht am Set zu haben, fühlte sich ein bisschen anders an. Aber wie immer, ich meine, wir sind jetzt eine große Familie. Es war genauso etwas Besonderes und hoffentlich können sich die Fans genauso mit der Geschichte identifizieren... Ich denke, sie werden dazu in der Lage sein."

Da Costner zurückgetreten ist, um seineHorizon Western-Filmreihe zu drehen und zu produzieren, wird Yellowstone nun von den drei Dutton-Geschwistern von Grimes' Kayce, Wes Bentleys Jamie und Kelly Reillys Beth, die mit Cole Hausers Cowboy Rip Wheeler verwickelt ist, angeführt. Unten könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Yellowstone: Season 5B ansehen.