Luke Grimes spricht erneut über den Abschluss von Yellowstone ohne Kevin Costner

Während sich Yellowstone auf die Ausstrahlung seiner letzten Folge heute, am 15. Dezember, vorbereitet, denken die Fans über die Veränderungen und Herausforderungen nach, die mit der Abwesenheit von Kevin Costner in der letzten Staffel einhergingen.

Dies folgt auf ein früheres Interview, in dem Luke Grimes, der Kayce Dutton verkörpert, während der Dreharbeiten zu den letzten Folgen über die Auswirkungen von Costners Ausstieg sprach. In diesem früheren Gespräch sagte Grimes gegenüber People, dass sich Costners Abwesenheit anfühlte, als würde die Serie ohne ihren Patriarchen "das Flugzeug landen". Er räumte ein, dass die Handlung der Dutton-Familie immer in diese Richtung ging, aber dass der ikonische Schauspieler nicht am Set war, war dennoch eine bedeutende Veränderung (mehr über dieses Interview erfahren Sie unter dem folgenden Link).

Im Gegensatz dazu teilte Grimes kürzlich in einem Interview mit Esquire mit, dass die letzte Staffel trotz Costners Ausstieg reibungsloser und weniger angespannt hinter den Kulissen verlief, was sie zur "einfachsten Staffel" machte, die zu drehen war. Diese Verschiebung ermöglichte es Grimes' Figur Kayce, aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten und im Mittelpunkt der Erzählung zu stehen. Nachdem Costner gegangen war, stellte Grimes fest, dass seine Figur mehr Raum zum Wachsen hatte, was Kayces Reise eine neue Tiefe verlieh.

Während die HauptserieYellowstone zu Ende geht, wird die Dutton-Familiensaga durch Spin-offs fortgesetzt, darunter 1883, 1923 und eine neue Serie, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und sich um Beth Dutton und Rip Wheeler dreht.

Glaubst du, dass die Serie am Ende des Films ohne ihren Patriarchen "das Flugzeug landen" kann? Finden Sie es heute, am 15. Dezember, auf Paramount Network heraus.