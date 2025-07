Luka Modrics erste offizielle Worte als Milan-Spieler

HQ

Jeder wusste, dass es passieren würde, aber es ist immer noch schockierend zu sehen, dass Luka Modric, seit mehr als einem Jahrzehnt eine Legende von Real Madrid, neunter Spieler mit mehr Einsätzen für den Verein und der am häufigsten ausgezeichnete Spieler mit 28 Titeln zwischen 2012 und 2025, ein weiteres Trikot trägt. Doch heute wurde es offiziell gemacht: Luka Modric hat beim AC Mailand einen Vertrag für ein Jahr mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

"Hallo zusammen, ich bin gerade in Mailand gelandet und sehr glücklich, hier zu sein, um ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Eine große Umarmung an alle", schrieb der Kroate, der im September 40 Jahre alt wird, in einem Instagram-Post.

Letzte Woche bestritt er sein letztes Spiel für Real Madrid, eine 0:4-Niederlage gegen PSG, und danach gab er ein letztes Interview für Real Madrid TV und sagte, dass der Vereinspräsident Florentino Pérez ihn "anders behandelt" habe.

Modric hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Leider wird er in keinem europäischen Wettbewerb spielen, da Milan im vergangenen Jahr in der Serie A den achten Platz belegte. Ihr Hauptziel ist es, in der Liga aufzusteigen, um in die Champions League zurückzukehren: Sie sind nach Real Madrid der zweitgrößte Verein mit den meisten Titeln, sechs, aber der letzte war 2007... mit Carlo Ancelotti als Trainer.