Luka Joviç verwehrt Inter das Triple, Milan erreicht das Coppa-Finale

Die Träume von Inter Mailand vom Triple wurden von Luka Jović zunichte gemacht, einem serbischen Spieler, der die meiste Zeit der Saison bei Milan fehlte und sogar aus dem Champions-League-Kader von Milan gestrichen wurde. Beim 3:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Inter inCoppa Italia nutzte der ehemalige Spieler von Real Madrid die Gelegenheit jedoch und erzielte zwei Tore. Tijjani Reijnders erzielte das dritte Tor für eine Mannschaft mit maximaler Effizienz (3 Torschüsse, 3 Tore), obwohl Inter den Ball dominierte.

Weniger eine Wendung der Handlung als vielmehr die Bestätigung eines seltsamen Phänomens: Milan ist in der Liga auf dem neunten Platz, fast ohne die Möglichkeit, auch nur einen Platz in der Conference League zu erreichen, aber in den nationalen Wettbewerben erfolgreich... und vor allem gegen Inter: Im Finale der Supercoppa drehten sie ein 0:2 in ein 3:2 und haben nun das Finale der Coppa Italia erreicht, wo sie den Tabellenführer Inter besiegten.

Der andere Finalist der Coppa Italia wird wahrscheinlich Bolonia sein, der im Hinspiel einen Drei-Tore-Vorsprung auf Empoli hatte. Das Rückspiel findet heute Abend um 21:00 Uhr MESZ statt. Das Finale findet am 15. Mai statt.

In der Zwischenzeit hat Inter eine zusätzliche Ruhezeit für das nächste Ligaspiel, das aufgrund der Beerdigung von Papst Franziskus von Samstag auf Sonntag verschoben wird, und drei Tage später das Champions-League-Halbfinale gegen Inter.