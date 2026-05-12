Luka Dončić wird diesen Sommer nicht für Slowenien spielen, um sich auf den Kampf um das Sorgerecht für seine Töchter zu konzentrieren

HQ

Luka Doncics Saison ist vorbei: Der Slowene versuchte, seine Genesung von seiner linken Oberschenkelverletzung in Spanien zu beschleunigen, in der Hoffnung, ins NBA-Conference-Finale einzuziehen, doch die Los Angeles Lakers wurden von Oklahoma City Thunder mit 4:0 gesweept. Als nächstes wären für Dončić die FIBA-Weltmeisterschaftsqualifikation 2027 für Slowenien gewesen, aber er hat sich entschieden, diese auszulassen, um sich auf seine persönlichen Angelegenheiten zu konzentrieren.

Doncic trennt sich von seiner Verlobten Anamaria Goltes und sie sind in einen Kampf um das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Gabriela (drei Jahre alt) und Olivia (sechs Monate alt) verwickelt. "Ich liebe meine Töchter mehr als alles andere, und sie werden immer an erster Stelle in meinem Leben stehen", begann Doncic auf Instagram.

"Während ich weiterhin auf das gemeinsame Sorgerecht für meine Töchter hinarbeite, musste ich eine schwierige Entscheidung treffen zwischen dem Reisen und dem Spielen für die slowenische Nationalmannschaft und dem Verbringen mit meinen Töchtern diesen Sommer.

Leider war es mir in den letzten acht Monaten extrem schwer, sie zu sehen. Ich habe alles gegeben, um Slowenien zu vertreten, und ich bin enttäuscht, dass ich diesen Sommer nicht für mein Land spielen kann. Aber im Moment haben meine Töchter und meine Verantwortung als Vater Priorität."

Luka Doncic half Slowenien 2017, als er erst 17 Jahre alt war, einen EuroBasket-Titel zu gewinnen und war Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2023, bei der Slowenien Siebter wurde. Die Ausgabe 2027 der FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft findet in Katar statt, und die Qualifikationsspiele sind bereits in sechs Fenstern zwischen November 2025 und März 2027 geplant. Im nächsten Sommer wird es zwei geben, zwischen dem 27. Juni und dem 7. Juli sowie dem 24. August und dem 1. September; Slowenien führt derzeit Gruppe H mit 3 Siegen und 1 Niederlage an.